Лучшие отправятся на конкурс «Мастера автобронетанковой техники»
На автодромах и танкодромах общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, было проведено несколько десятков комплексных занятий с военными водителями автобронетанковой техники соединений и воинских частей в зимнем учебном периоде.
В ходе проведения занятий военнослужащие изучали требования безопасности, технические характеристики вверенной им техники и выполняли упражнения по вождению бронетехники в колоннах, в том числе в условиях ограниченных проездов, как днём, так и в ночное время с использованием приборов ночного видения.
Также военнослужащие отрабатывали навыки вождения при перевозке военных грузов и личного состава, в том числе в экстремальных ситуациях.
Комплексные занятия проводились в рамках боевой подготовки и позволили выявить лучших водителей для их дальнейшего участия в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники», начало всеармейского этапа запланировано на конец мая, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии водители тренировались перевозить военные грузы
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