В Бурятии водители тренировались перевозить военные грузы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Лучшие отправятся на конкурс «Мастера автобронетанковой техники»



На автодромах и танкодромах общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, было проведено несколько десятков комплексных занятий с военными водителями автобронетанковой техники соединений и воинских частей в зимнем учебном периоде.



В ходе проведения занятий военнослужащие изучали требования безопасности, технические характеристики вверенной им техники и выполняли упражнения по вождению бронетехники в колоннах, в том числе в условиях ограниченных проездов, как днём, так и в ночное время с использованием приборов ночного видения.



Также военнослужащие отрабатывали навыки вождения при перевозке военных грузов и личного состава, в том числе в экстремальных ситуациях.



Комплексные занятия проводились в рамках боевой подготовки и позволили выявить лучших водителей для их дальнейшего участия в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники», начало всеармейского этапа запланировано на конец мая, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

