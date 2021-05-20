В Бурятии клещи покусали 360 человек

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Обращений по поводу укусов клещей почти в половину меньше, чем год назад



По данным на 18 мая в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 360 человек, из них 114 детей. Это на 43,7 % ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.



Укусы зарегистрированы в Тарбагатайском, Кабанском, Тункинском, Северобайкальском, Закаменском, Хоринском, Джидинском, Бичурском, Мухоршибирском, Баргузинском, Прибайкальском, Кяхтинском, Кижингинском, Заиграевском, Иволгинском, Баунтовском, Еравнинском, Селенгинском, Муйском районах, в городе Северобайкальске и в лечебно-профилактических учреждениях Улан-Удэ.



В республике проводятся противоклещевые обработки с контролем их качества и эффективности. В текущем сезоне запланировано провести обработки на площади более 2500 га территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций. На 18 мая обработано более 1020 га.



Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, запланировано привить более 77 тысяч человек. На 18 мая привито 37 тысяч человек. Профилактические прививки продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Дети прививаются бесплатно.



В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – на скорую, в поликлинику ЦРБ, а жителям г. Улан-Удэ - в приёмное отделение (филиал ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница») по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Загородная, д. 5

