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Малышку Адису из Бурятии готовят к получению спасительного укола

Малышку Адису из Бурятии готовят к получению спасительного укола
Общество, 
В среду у пятимесячной Адисы брали первые три анализа

Мама малышки Адисы Гармаевой сообщила в сторис в Instagram, что они потихоньку готовятся к отъезду в федеральный центр, где девочка получит спасительный укол.

- Доброе утро. Мы потихоньку готовимся к отъезду, сегодня к нам приходили, брали первые три анализа – кровь с вены. Ждём результатов. Всем хорошего дня, - сказала Дарима Гармаева.

Три дня назад во время прямого эфира отец девочки Арсалан отмечал, что они ждут перечисления средств из бюджета республики.

- По самому сбору – пока ждем средства из бюджета республики, которые должны перечислить на счёт Адисы. Как средства перечислят, мы, конечно, вам дадим знать. И потом, получается, эти все средства будем переводить в фонд «География добра» на закупку препарата. Я надеюсь, всё это будет быстро, - объяснил он пользователям.

Арсалан Гармаев поблагодарил всех за поддержку. «Я поражаюсь, что так много добрых и хороших людей, сильных, мощных, которые очень сильно поддерживают Адису, мою дочу. Каждый человек настолько сильный, настолько мощный», - сказал папа девочки.

Как сообщал «Байкал-Daily», у малышки спинально-мышечная атрофия первого типа (СМА-1). Требовались баснословные 160 миллионов рублей для покупки спасительного препарата «Золгенсма». Без преувеличения можно сказать, что вся республика переживает за ребёнка – люди перечисляли деньги, устраивали различные акции. Подключались к сбору уроженцы Бурятии, проживающие в других городах России, странах, жители других регионов. Однако денег всё равно было недостаточно.

Разрешил ситуацию своим решением мажоритарный акционер проекта строительства Озерного ГОК в Бурятии Владислав Свиблов. Схема была такова - бизнесмен пропишется в Еравнинском районе, и налог с его доходов пойдёт в бюджет Бурятии. После уплаченный налог будет перечислен родителям Адисы. Для этого предстоит ряд юридических процедур, но глава Бурятии сразу же пояснил, что это возможно.

Вскоре Арсалан и Дарима Гармаевы провели прямой эфир в Instagram, во время которого сообщили, что закрывают все банковские карты, которые были созданы для сбора средств. За 2,5 месяца народных сборов удалось собрать более 41 миллиона рублей.

В конце апреля бизнесмен встал на налоговый учёт в Бурятии. Примерно тогда же началась работа по приобретению препарата «Золгнесма». Спасительный укол Адиса получит не в Улан-Удэ, а в федеральном центре.

В Бурятии был принят закон для спасения Адисы.



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