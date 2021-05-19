Жителя Иркутской области наградили за честность

- Поступок юноши – достойный пример для подражания. Если человек находит документы или другие вещи и приносит в полицию, мы обязательно вручим их адресату. К сожалению, некоторые недобросовестные люди пытаются воспользоваться чужой кредитной картой, которая случайно попадает им в руки, забывая о том, что подобное деяние квалифицируется как кража, за которую предусмотрена уголовную ответственность, - прокомментировал врио начальника ОМВД России по Шелеховскому району Тарас Ильенко.







По информации ГУ МВД по Иркутской области

В городе Шелехов полицейские наградили Романа Амзаракова, который принёс в ОВД сумку с деньгами и документами.Женскую сумочку, которая лежала на тротуаре, 22-летний шелеховчанин заметил утром 17 мая. Не найдя поблизости владелицы имущества, Роман принёс сумку в дежурную часть отдела полиции.Внутри оказался не только паспорт, но и другие важные документы, банковские карты и деньги. Полицейские установили личность хозяйки вещей, а молодому человеку в торжественной обстановке вручили грамоту и ценный подарок.