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В Иркутске выжившую белку назвали Терминатором

В Иркутске выжившую белку назвали Терминатором
Общество,  Фото:пресс-служба Иркутской зоогалереи
Животное сильно пострадало от укусов собак

18 мая в стационар Иркутской зоогалереи поступила тяжелораненая белка. Прохожие спасли зверька от гибели в пасти собак.

- Живого места на тельце не было, и собирать зверька пришлось под общим наркозом, иначе болевой шок было не пережить. Из-за обилия собачьей слюны и собственной крови на шкурке, даже приступать к осмотру было страшно, но отступать некуда. Если до нас доехал, значит жить хочет, - сообщает пресс-служба зоогалереи.

Никакой гарантии, что организм белки перенесёт травмы от собак и операцию, никто дать не мог. Однако по прошествии ночи пациент уже не лежал на боку без особых признаков жизни, а пытался сидеть и даже интересовался едой. Зверька в шутку назвали Терминатором.

Как рассказали специалисты зоогалереи, по сравнению со вчерашним днём сегодня белка выглядит просто отлично. Также они допускают её возвращение в природу при условии полного выздоровления.
Иркутск дикие животные ветеринария
 
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