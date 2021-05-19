В Иркутске выжившую белку назвали Терминатором

Общество, Фото: пресс-служба Иркутской зоогалереи

Животное сильно пострадало от укусов собак



18 мая в стационар Иркутской зоогалереи поступила тяжелораненая белка. Прохожие спасли зверька от гибели в пасти собак.



- Живого места на тельце не было, и собирать зверька пришлось под общим наркозом, иначе болевой шок было не пережить. Из-за обилия собачьей слюны и собственной крови на шкурке, даже приступать к осмотру было страшно, но отступать некуда. Если до нас доехал, значит жить хочет, - сообщает пресс-служба зоогалереи.



Никакой гарантии, что организм белки перенесёт травмы от собак и операцию, никто дать не мог. Однако по прошествии ночи пациент уже не лежал на боку без особых признаков жизни, а пытался сидеть и даже интересовался едой. Зверька в шутку назвали Терминатором.



Как рассказали специалисты зоогалереи, по сравнению со вчерашним днём сегодня белка выглядит просто отлично. Также они допускают её возвращение в природу при условии полного выздоровления.

