В Бурятии выбирают лучших частушечников и гармонистов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике проводится конкурс «Играй гармонь, звени частушка!»



В Бурятии проходит республиканский конкурс «Играй гармонь, звени частушка!». Участники представляют на суд жюри народные наигрыши, обработки мелодий, народных песен, оригинальные авторские инструментальные сочинения, частушки, страдания и припевки.



Конкурс проводится в двух номинациях и в двух возрастных категориях: гармонисты (ансамбли и отдельные исполнители) – в возрастных категориях от 7 до 17 лет, от 18 и старше; частушечники (солисты-частушечники, дуэты, трио, фольклорные и вокальные ансамбли до 10 чел.) – в возрастных категориях от 7 до 17 лет, от 18 лет и старше.



До 31 мая в соцсетях республиканского центра народного творчества идёт голосование за приз зрительских симпатий. Также победителям конкурса присуждаются гран-при, дипломы лауреатов I, II, III степеней, дипломы I, II, III степеней в каждой номинации. Остальные участники награждаются дипломами за участие.



Возрастное ограничение 6+

