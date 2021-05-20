В республике проводится конкурс «Играй гармонь, звени частушка!»
В Бурятии проходит республиканский конкурс «Играй гармонь, звени частушка!». Участники представляют на суд жюри народные наигрыши, обработки мелодий, народных песен, оригинальные авторские инструментальные сочинения, частушки, страдания и припевки.
Конкурс проводится в двух номинациях и в двух возрастных категориях: гармонисты (ансамбли и отдельные исполнители) – в возрастных категориях от 7 до 17 лет, от 18 и старше; частушечники (солисты-частушечники, дуэты, трио, фольклорные и вокальные ансамбли до 10 чел.) – в возрастных категориях от 7 до 17 лет, от 18 лет и старше.
До 31 мая в соцсетях республиканского центра народного творчества идёт голосование за приз зрительских симпатий. Также победителям конкурса присуждаются гран-при, дипломы лауреатов I, II, III степеней, дипломы I, II, III степеней в каждой номинации. Остальные участники награждаются дипломами за участие.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии выбирают лучших частушечников и гармонистов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В республике проводится конкурс «Играй гармонь, звени частушка!»
Дети посоревнуются в знании бурятского языка
Дождливая погода почти на всей территории республики
Соревнования проводятся для определения состава сборной республики
В дни проведения соревнований на трассах введут временное ограничение движения
После концерта состоится запуск фейерверка
Надпись на стеле, выражающая любовь к родному селу, была сделана на бурятском языке
Разница с действующим графиком составит до 2 часов
Игрушки станут наглядными пособиями по изучению родного языка
Показать своё мастерство приедут более 300 музыкантов военных оркестров войск ВВО
Юбилейные мероприятия в честь известных уроженцев Кутулика провели в Аларском районе
Спортсмены приняли участие в ежегодных соревнованиях
Жители Утаты и Далахая заявили о необходимости запрета продажи алкоголя в их сёлах
В среду у пятимесячной Адисы брали первые три анализа
В нём приняли участие дети с особыми возможностями здоровья