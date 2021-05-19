Столица Бурятии готовится к 355-летнему юбилею
Сегодня по улицам Улан-Удэ начнут курсировать два праздничных трамвая. МУП «Управление трамвая» украсило вагоны к 355-летнему юбилею Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году впервые за 14 лет День города отметят не осенью, а летом. Празднование состоится 18-19 июня.
Ранее администрация Улан-Удэ утвердила план мероприятий по проведению 355-летия города. В рамках тематического года в столице Бурятии запланированы десятки различных мероприятий: конкурсы, конференции, фестивали, спартакиады, акции и др.
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В Улан-Удэ запустили праздничные трамваи
Общество, Фото:
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