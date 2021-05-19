В Улан-Удэ вовсю идёт строительство крематория

В Улан-Удэ идут работы по расширению кладбища «Южное» в Октябрьском районе. Также продолжается строительство крематория, сообщили в администрации города.
Зона захоронений делится на кварталы и участки, сейчас строители выполняют планировку и устраивают основания под проезды и тротуары.
Для инвалидов и маломобильных групп населения на пешеходных путях кладбищ, на участках кварталов и непосредственно около мест захоронения будут устроены места отдыха, в том числе скамейки.
Дорожная сеть кладбища разделится на магистральные дороги, центральные площади, главные аллеи и межквартальные дороги. Для сбора мусора оборудуются площадки с мусоросборниками.
Строит кладбище подрядная организация ООО «Ремстрой». На работы выделено около 49,4 млн рублей. Завершение строительства кладбища планируется к 1 июля 2021 года.
В строящемся крематории ведутся отделочные работы. Здесь будет обустроено два зала для прощаний, предусмотрены отдельные технологические помещения для подготовки к кремации. Также будет построен парк памяти с колумбарием для хранения специальных урн.
- Стоимость кремирования не будет выше стоимости традиционного захоронения, – сообщала ранее директор крематория Соелма Дашимолонова.
Соглашение между правительством Бурятии и инвестором ООО «Улан-Удэнский крематорий» по строительству крематория было заключено ещё в декабре 2017 года. На территории кладбища «Южное» инвестор получил земельный участок в аренду для реализации проекта.
Открытие крематория планировалось в 2020 году, но из-за пандемии сроки сдачи сдвинулись. Ранее сообщалось, что он будет открыт в июле этого года.