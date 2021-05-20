Дождливая погода почти на всей территории республики
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 мая ночью по республике преимущественно без осадков, утром и днём местами кратковременные дожди, в горах Восточного Саяна с мокрым снегом, днём по крайнему югу возможны грозы.
Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 5-10, днём местами порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +4,+9, местами 0,-5, днём +17,+22, по крайнему югу до +26, по Прибайкалью и местами северу +7,+12.
В Улан-Удэ возможен слабый дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +5,+7, днём +19,+21.
В Бурятии возможны грозы
Общество, Фото:
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