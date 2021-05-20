В Бурятии возможны грозы

Дождливая погода почти на всей территории республики



По данным Бурятского гидрометцентра, 20 мая ночью по республике преимущественно без осадков, утром и днём местами кратковременные дожди, в горах Восточного Саяна с мокрым снегом, днём по крайнему югу возможны грозы.



Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 5-10, днём местами порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +4,+9, местами 0,-5, днём +17,+22, по крайнему югу до +26, по Прибайкалью и местами северу +7,+12.



В Улан-Удэ возможен слабый дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +5,+7, днём +19,+21.



