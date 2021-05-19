В Бурятии росгвардейцы стали донорами

Мобильный донорский комплекс приехал в Бичуру
В Бурятии сотрудники отделения вневедомственной охраны по Бичурскому району сдали кровь в мобильном донорском комплексе республиканской станции переливания крови.
Акция по сбору донорской крови состоялась в селе Бичура.
- Сегодня наши сотрудники сдали кровь и её компоненты. Постоянным донорам крови является старший сержант полиции Виктор Колодин, он сдает кровь более пяти лет и всегда принимают активное участие, - отметил начальник пункта централизованной охраны отделения вневедомственной охраны по Бичурскому району старший лейтенант полиции Иван Васильев.
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