 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 мая

18 мая

Популярное

В Бурятии колония устроила день открытых дверей

В Бурятии колония устроила день открытых дверей
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Гостям устроили экскурсию по территории колонии

В исправительной колонии общего режима № 1 в Гусиноозёрске прошёл день открытых дверей для родственников положительно характеризующихся осуждённых.

Для гостей учреждения провели ознакомительную экскурсию. Они побывали на производственных объектах, посетили дуган, часовню, медицинскую часть, магазин, столовую и клуб.

В клубе для родственников устроили концертную программу. Состоялась выставка изделий осуждённых, занимающихся в кружке декоративно-прикладного творчества и кружке изобразительного искусства.

- Сотрудники воспитательного отдела учреждения провели собрание. Они рассказали о возможности обучения в профессиональном училище, получения высшего образования дистанционно, предоставления осужденным длительных и краткосрочных выездов за пределы исправительного учреждения и об условно-досрочном освобождении, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
колония день открытых дверей
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ запустили праздничные трамваи
В Улан-Удэ запустили праздничные трамваи
Общество, 19.05.2021
Столица Бурятии готовится к 355-летнему юбилею
В Улан-Удэ вовсю идёт строительство крематория
В Улан-Удэ вовсю идёт строительство крематория
Общество, 19.05.2021
В строящемся здании крематория ведутся отделочные работы
В Бурятии росгвардейцы стали донорами
В Бурятии росгвардейцы стали донорами
Общество, 19.05.2021
Мобильный донорский комплекс приехал в Бичуру
В Бурятии колония устроила день открытых дверей
В Бурятии колония устроила день открытых дверей
Общество, 19.05.2021
Гостям устроили экскурсию по территории колонии
Вячеслав Дамдинцурунов: Строительство стадионов идёт полным ходом
Вячеслав Дамдинцурунов: Строительство стадионов идёт полным ходом
Общество, 19.05.2021
Ещё у одной улан-удэнской школы появился полноценный стадион
В Бурятии лесники и дети озеленили сквер у памятника
В Бурятии лесники и дети озеленили сквер у памятника
Общество, 19.05.2021
В сквере посадили 40 саженцев акации и дикой яблони
Врачи Тункинской больницы Бурятии оказывают помощь туристам
Врачи Тункинской больницы Бурятии оказывают помощь туристам
Общество, 19.05.2021
У туристов диагностируют переломы и горную болезнь
В Бурятии труженице тыла подарили ноутбук
В Бурятии труженице тыла подарили ноутбук
Общество, 19.05.2021
91-летняя Нина Георгиевна стала участницей проекта «Мечта ветерана»
В Бурятии медведь разгуливал возле моста
В Бурятии медведь разгуливал возле моста
Общество, 19.05.2021
Медведя заметили около Северобайкальска
В Улан-Удэ изменят уклон дороги на улице Николая Петрова
В Улан-Удэ изменят уклон дороги на улице Николая Петрова
Общество, 19.05.2021
Ремонт дороги обойдётся более чем в 23 млн
Пожарные-десантники смогут повышать квалификацию в Бурятии
Пожарные-десантники смогут повышать квалификацию в Бурятии
Общество, 19.05.2021
В Забайкальской базе авиационной охраны уже прошли первые занятия
В Бурятии ушёл из жизни хирург «от Бога»
В Бурятии ушёл из жизни хирург «от Бога»
Общество, 19.05.2021
Хирург Юрий Чайкин трудился в Кяхтинской больнице  
Улан-удэнцы увидят необычную версию оперы «Евгений Онегин»
Улан-удэнцы увидят необычную версию оперы «Евгений Онегин»
Общество, 19.05.2021
«Евгений Онегин» будет попыткой исследовать три эпохи через понятие времени
Улан-удэнцы пролезают через дыры в заборе на площадку Водяновой
Улан-удэнцы пролезают через дыры в заборе на площадку Водяновой
Общество, 19.05.2021
На закрытую детскую площадку от Натальи Водяновой проникают и взрослые, и дети
Жителей Бурятии приглашают на службу в Росгвардию
Жителей Бурятии приглашают на службу в Росгвардию
Общество, 19.05.2021
Росгвардейцам предоставляют полный пакет соцгарантий

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^