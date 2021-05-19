В Бурятии колония устроила день открытых дверей

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Гостям устроили экскурсию по территории колонии



В исправительной колонии общего режима № 1 в Гусиноозёрске прошёл день открытых дверей для родственников положительно характеризующихся осуждённых.



Для гостей учреждения провели ознакомительную экскурсию. Они побывали на производственных объектах, посетили дуган, часовню, медицинскую часть, магазин, столовую и клуб.



В клубе для родственников устроили концертную программу. Состоялась выставка изделий осуждённых, занимающихся в кружке декоративно-прикладного творчества и кружке изобразительного искусства.



- Сотрудники воспитательного отдела учреждения провели собрание. Они рассказали о возможности обучения в профессиональном училище, получения высшего образования дистанционно, предоставления осужденным длительных и краткосрочных выездов за пределы исправительного учреждения и об условно-досрочном освобождении, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

