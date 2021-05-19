Гостям устроили экскурсию по территории колонии
В исправительной колонии общего режима № 1 в Гусиноозёрске прошёл день открытых дверей для родственников положительно характеризующихся осуждённых.
Для гостей учреждения провели ознакомительную экскурсию. Они побывали на производственных объектах, посетили дуган, часовню, медицинскую часть, магазин, столовую и клуб.
В клубе для родственников устроили концертную программу. Состоялась выставка изделий осуждённых, занимающихся в кружке декоративно-прикладного творчества и кружке изобразительного искусства.
- Сотрудники воспитательного отдела учреждения провели собрание. Они рассказали о возможности обучения в профессиональном училище, получения высшего образования дистанционно, предоставления осужденным длительных и краткосрочных выездов за пределы исправительного учреждения и об условно-досрочном освобождении, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии колония устроила день открытых дверей
Общество, Фото:
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