В Бурятии лесники и дети озеленили сквер у памятника

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

В сквере посадили 40 саженцев акации и дикой яблони



В рамках акции «Сад памяти» сотрудники Кабанского лесхоза и лесничества озеленили территорию Кабанской школы. Помочь лесникам решили ребята из школьного лесничества «Зелёный патруль», а также другие школьники, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



- Прежде всего, данным мероприятием мы хотели почтить память павших героев Великой Отечественной войны. Место посадки выбрано не случайно. На территории школы находится памятник, который посвящен детям, ушедшим на войну со школьной скамьи, - рассказал начальник лесопожарной станции Кабанского лесхоза Дмитрий Арефьев.



Результатом этого совместного труда стал красивый сквер. В рамках акции было высажено 40 саженцев акации и дикой яблони.



- Я очень рада, что на территории нашей школы теперь красуются такие красивые деревья. Мы высаживали, старались. Теперь мы сможем ухаживать за деревьями и наблюдать за их ростом, - рассказали юные лесники.





