У туристов диагностируют переломы и горную болезнь
Врачи Тункинской центральной районной больницы оказывают медицинскую помощь туристам, приехавшим на Мунку-Сардык.
Так, 25 апреля медиков вызвал оперативный дежурный Бурятской республиканской поисково-спасательной службы: у 33-летней читинки был закрытый перелом голени. Пострадавшую привезли в травмпункт районной больницы. Было проведено обследование, оказана экстренная помощь врачом-травматологом.
1 мая в трамвпункт доставили 36-летнюю улан-удэнку. Как потом выяснилось, у неё было растяжение связок.
- Она была доставлена в травмпункт нашей больницы, проведено обследование, оказана экстренная помощь врачом-травматологом. Женщина отпущена домой, - рассказали сотрудники медучреждения.
Обращаются в Тункинскую больницу и люди с признаками горной болезни. Это высотная гипоксия (кислородное голодание), которую усугубляет физическая нагрузка и жёсткие условия внешней среды в горах: физическое напряжение, холод, ограниченное питание, высокая влажность.
2 мая медиков вызвал МЧС: 27-летней туристке из Шелехова стало плохо в горах. «Её спустили вниз сотрудники МЧС. Состояние улучшилось. При прибытии скорой состояние было удовлетворительное, жалоб не предъявляла», - пояснили в больнице.
Тункинская районная больница была готова оказать помощь участникам недавнего горного фестиваля «Мунку-Сардык» в случае получения ими травм. Но пострадавших не привозили в медучреждение, поскольку территориально вершина находится в Окинском районе республики (на границе Бурятии (Россия) и Монголии).
Врачи Тункинской больницы Бурятии оказывают помощь туристам
Общество, Фото:
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