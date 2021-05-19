Два села в Бурятии станут территориями трезвости

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Закаменский район»

Жители Утаты и Далахая заявили о необходимости запрета продажи алкоголя в их сёлах



В Закаменском районе Бурятии на встречах с жителями сёл Утата и Далахай обсудили вопрос создания территорий трезвости на базе их сельских поселений. Для обсуждения на встречи были приглашены представители администрации и Совета депутатов района, полиции, Закаменской ЦРБ, духовенства и прессы.



Ещё в апреле жители села Утата выступили с обращением к главе района о необходимости полного запрета продажи розничной торговли алкогольной продукции в их селе. Под этим обращением подписалось 126 жителей Утаты, что составляет порядка 50% от общего числа проживающих в селе. К моменту публичного обсуждения темы коллективного отказа от потребления алкоголя, к принятию данного вопроса присоединились ещё более 20 жителей. Аргументы в пользу запрета на продажу горячо приводили сами сельчане – для кого-то из них тема оказалась очень личной и наболевшей, поэтому за принятие данного решения и вынесение его на внеочередную сессию Совета депутатов присутствующие проголосовали единогласно.



Здесь же, на встречах, также единогласно решено было при каждом селе избрать членов инициативных групп, состоящих из жителей двух сёл, в задачи которых войдёт проведение постоянных работ с населением по профилактике злоупотребления алкоголя, а также запрете на его продажу с индивидуальными предпринимателями.



Проект создания «Территорий трезвости» поддержан большинством жителей сел Утата и Далахай. Поэтому при одобрении Советом депутатов решения о запрете продажи алкогольной продукции, инициативные группы совместно с администрацией района также планируют приступить к активной работе по выбору способов, мотивирующих на отказ от потребления алкоголя, табака и формирование навыков трезвого образа жизни, а также по сохранению здоровья у подрастающего поколения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

