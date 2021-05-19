 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 мая

18 мая

Популярное

Два села в Бурятии станут территориями трезвости

Два села в Бурятии станут территориями трезвости
Общество,  Фото: пресс-служба администрации МО «Закаменский район»
Жители Утаты и Далахая заявили о необходимости запрета продажи алкоголя в их сёлах

В Закаменском районе Бурятии на встречах с жителями сёл Утата и Далахай обсудили вопрос создания территорий трезвости на базе их сельских поселений. Для обсуждения на встречи были приглашены представители администрации и Совета депутатов района, полиции, Закаменской ЦРБ, духовенства и прессы.

Ещё в апреле жители села Утата выступили с обращением к главе района о необходимости полного запрета продажи розничной торговли алкогольной продукции в их селе. Под этим обращением подписалось 126 жителей Утаты, что составляет порядка 50% от общего числа проживающих в селе. К моменту публичного обсуждения темы коллективного отказа от потребления алкоголя, к принятию данного вопроса присоединились ещё более 20 жителей. Аргументы в пользу запрета на продажу горячо приводили сами сельчане – для кого-то из них тема оказалась очень личной и наболевшей, поэтому за принятие данного решения и вынесение его на внеочередную сессию Совета депутатов присутствующие проголосовали единогласно.

Здесь же, на встречах, также единогласно решено было при каждом селе избрать членов инициативных групп, состоящих из жителей двух сёл, в задачи которых войдёт проведение постоянных работ с населением по профилактике злоупотребления алкоголя, а также запрете на его продажу с индивидуальными предпринимателями.

Проект создания «Территорий трезвости» поддержан большинством жителей сел Утата и Далахай. Поэтому при одобрении Советом депутатов решения о запрете продажи алкогольной продукции, инициативные группы совместно с администрацией района также планируют приступить к активной работе по выбору способов, мотивирующих на отказ от потребления алкоголя, табака и формирование навыков трезвого образа жизни, а также по сохранению здоровья у подрастающего поколения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
Бурятия антиалкогольная кампания Закаменский район
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ состоялся фестиваль «Дорогами дружбы»
В Улан-Удэ состоялся фестиваль «Дорогами дружбы»
Общество, 19.05.2021
В нём приняли участие дети с особыми возможностями здоровья
В Иркутске выжившую белку назвали Терминатором
В Иркутске выжившую белку назвали Терминатором
Общество, 19.05.2021
Животное сильно пострадало от укусов собак
Для аэропорта Улан-Удэ предлагают «Гэсэра», богиню и лошадь-птицу
Для аэропорта Улан-Удэ предлагают «Гэсэра», богиню и лошадь-птицу
Общество, 19.05.2021
«Байкал-Daily» представляет краткий обзор 17-ти предлагаемых вариантов скульптур для установки в аэропорту «Байкал»
Пауэрлифтер из Бурятии победила на первенстве России
Пауэрлифтер из Бурятии победила на первенстве России
Общество, 19.05.2021
Анастасия Еськова стала первой в весовой категории до 84 кг, набрав в троеборье 422,5 кг
Жителя Иркутской области наградили за честность
Жителя Иркутской области наградили за честность
Общество, 19.05.2021
Молодой человек принёс в полицию найденную чужую сумку
В Бурятии осуждённые мужчины соревновались в конкурсе «Лучшая швея»
В Бурятии осуждённые мужчины соревновались в конкурсе «Лучшая швея»
Общество, 19.05.2021
«Лучшего по профессии» выбрали в исправительных учреждениях Бурятии
В Улан-Удэ мост через Уду просят назвать в честь трёх генералов
В Улан-Удэ мост через Уду просят назвать в честь трёх генералов
Общество, 19.05.2021
Также поступило предложение в честь героев переименовать три улицы  
В Улан-Удэ сотрудников почты вакцинировали на рабочем месте
В Улан-Удэ сотрудников почты вакцинировали на рабочем месте
Общество, 19.05.2021
В столице Бурятии Почта России предоставила сотрудникам возможность вакцинироваться от коронавируса на рабочем месте
В Улан-Удэ запустили праздничные трамваи
В Улан-Удэ запустили праздничные трамваи
Общество, 19.05.2021
Столица Бурятии готовится к 355-летнему юбилею
В Улан-Удэ вовсю идёт строительство крематория
В Улан-Удэ вовсю идёт строительство крематория
Общество, 19.05.2021
В строящемся здании крематория ведутся отделочные работы
В Бурятии росгвардейцы стали донорами
В Бурятии росгвардейцы стали донорами
Общество, 19.05.2021
Мобильный донорский комплекс приехал в Бичуру
В Бурятии колония устроила день открытых дверей
В Бурятии колония устроила день открытых дверей
Общество, 19.05.2021
Гостям устроили экскурсию по территории колонии
Вячеслав Дамдинцурунов: Строительство стадионов идёт полным ходом
Вячеслав Дамдинцурунов: Строительство стадионов идёт полным ходом
Общество, 19.05.2021
Ещё у одной улан-удэнской школы появился полноценный стадион
В Бурятии лесники и дети озеленили сквер у памятника
В Бурятии лесники и дети озеленили сквер у памятника
Общество, 19.05.2021
В сквере посадили 40 саженцев акации и дикой яблони
Врачи Тункинской больницы Бурятии оказывают помощь туристам
Врачи Тункинской больницы Бурятии оказывают помощь туристам
Общество, 19.05.2021
У туристов диагностируют переломы и горную болезнь

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^