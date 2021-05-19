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Военные оркестры из Улан-Удэ и Читы примут участие в фестивале «Амурские волны»

Военные оркестры из Улан-Удэ и Читы примут участие в фестивале «Амурские волны»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Показать своё мастерство приедут более 300 музыкантов военных оркестров войск ВВО

Лучшие военные оркестры Восточного военного округа из Улан-Удэ, Читы, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Уссурийска примут участие в IX международном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны». Мероприятие пройдёт в Хабаровске с 24 по 31 мая.

В настоящее время военные музыканты войск ВВО продолжают активно готовиться к фестивалю. Всего от Восточного военного округа в фестивале примут участие более 300 военных музыкантов.

- Военный оркестр штаба Восточного военного округа представит новую оригинальную программу плац-концерта совместно с ротой почётного караула Хабаровского гарнизона. В репертуар войдут строевые песни, старинные марши, классические произведения в современной обработке и эстрадные современные аранжировки. Дальневосточные музыканты готовят для зрителей фестиваля разножанровый музыкальный сюрприз, - сообщает пресс-служба округа.

В этом году из-за ограничений, связанных с COVID-19, участие в фестивале примут только военные оркестры Вооруженных сил РФ.
Бурятия Забайкальский край фестиваль военнослужащие оркестр ВВО
 
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