Военные оркестры из Улан-Удэ и Читы примут участие в фестивале «Амурские волны»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Показать своё мастерство приедут более 300 музыкантов военных оркестров войск ВВО



Лучшие военные оркестры Восточного военного округа из Улан-Удэ, Читы, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Уссурийска примут участие в IX международном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны». Мероприятие пройдёт в Хабаровске с 24 по 31 мая.



В настоящее время военные музыканты войск ВВО продолжают активно готовиться к фестивалю. Всего от Восточного военного округа в фестивале примут участие более 300 военных музыкантов.



- Военный оркестр штаба Восточного военного округа представит новую оригинальную программу плац-концерта совместно с ротой почётного караула Хабаровского гарнизона. В репертуар войдут строевые песни, старинные марши, классические произведения в современной обработке и эстрадные современные аранжировки. Дальневосточные музыканты готовят для зрителей фестиваля разножанровый музыкальный сюрприз, - сообщает пресс-служба округа.



В этом году из-за ограничений, связанных с COVID-19, участие в фестивале примут только военные оркестры Вооруженных сил РФ.

