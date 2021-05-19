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Онохой примет чемпионат Бурятии по гиревому спорту

Онохой примет чемпионат Бурятии по гиревому спорту
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования проводятся для определения состава сборной республики

29 мая в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии состоится чемпионат республики по гиревому спорту. Соревнования пройдут в центре гиревого спорта. Торжественное открытие и начало турнира запланировано на 10:30.

Чемпионат проводится как лично-командный в двоеборье у мужчин и упражнении «рывок» у женщин. По итогам первенства будут определены абсолютные победители у мужчин и женщин.

Мужчины в весовых категориях 63 кг, 68 кг, 73 кг, 85 кг, свыше 85 кг выступают с гирями по 32 кг. Женщины в упражнении «рывок» в весовых категориях 48 кг, 53 кг, 58 кг выступают с гирей весом 16 кг. Ветераны-мужчины 40-44 лет, 45-49 лет, 50-59 лет поднимают гири весом 24 кг; 60-70 лет – 16 кг; 70 лет и старше – 12 кг. Женщины-ветераны 40-49 лет выступают с гирей весом 16 кг, 50-59 лет – 12 кг, 60 лет и старше – 8 кг.

Предварительные заявки принимаются до 26 мая. Об этом сообщает региональное отделение федерации гиревого спорта РФ.

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