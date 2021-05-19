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В Улан-Удэ изменят уклон дороги на улице Николая Петрова

В Улан-Удэ изменят уклон дороги на улице Николая Петрова
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Ремонт дороги обойдётся более чем в 23 млн

В столице Бурятии стартовал ремонт дороги протяжённостью 1,9 км по улице Николая Петрова. Сейчас здесь демонтируют бортовые камни, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

Дорога в неудовлетворительном состоянии - имеется большое количество трещин асфальтобетонного покрытия, ям и выбоин. Благодаря ремонту на этой дороге прекратится затопление из-за скапливания ливневых вод - старая ливневая канализация не справлялась с их отводом.

- Подрядчик выполнит работы по ликвидации мест скопления ливневых вод. Он изменит уклон дороги, благодаря чему вода перестанет скапливаться, - отметил начальник управления дорожного строительства Павел Малых.

Кроме этого, здесь перенесут остановки у ТЦ «Абсолют» и остановку «Николая Петрова», так как существующие остановки находятся друг напротив друга, что является нарушением нормативных требований.

На ремонт выделено около 23,6 млн рублей. Работы должны быть выполнены до 1 сентября.



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