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В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов

В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Разница с действующим графиком составит до 2 часов

20-23 мая, 3-6, 10-13 июня на участке Петровский завод Забайкальской железной дороги – Большой Луг Восточно-Сибирской железной дороги изменится расписание пассажирских поездов №7 Владивосток – Омск, №11 Владивосток – Самара. Разница с действующим расписанием составит от +9 до +48 минут.

20-23 мая, 3-6, 10-13 июня на участке Юрты Восточно-Сибирской железной дороги – Петровский Завод Забайкальской железной дороги изменится расписание пассажирских поездов №1/2 Москва – Владивосток, №989/990 Москва – Владивосток, №8 Омск – Владивосток, №12 Самара – Владивосток, №983/984 Москва – Владивосток, №269/270 Адлер – Чита, №321 Забайкальск – Иркутск, №61 Владивосток – Москва. Разница с действующим расписанием составит от +13 минут до +2 часов 1 минуты.

22, 28, 30 мая на участке Ручей – Лена Восточно-Сибирской железной дороги изменится расписание пассажирского поезда №72 Иркутск-Пассажирский – Северобайкальск. Разница с действующим расписанием составит от +21 до +23 минуты.

24, 25 мая, 7, 8, 14, 15 июня на участке Кая – Гришево Восточно-Сибирской железной дороги изменится расписание пассажирского поезда №69 Чита – Москва. Разница с действующим расписанием составит от +4 до +6 минут, сообщает пресс-служба ВСЖД.

По информации Байкальской пригородной пассажирской компании, также в связи с проведением ремонтных работ изменяется расписание пригородных поездов №6631 Улан-Удэ – Мысовая - 23 мая, № 6611 Улан-Удэ – Таловка - 24 мая. Разница на участке от Мостовой до конечной составит +13 минут.

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