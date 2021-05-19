Пожарные-десантники смогут повышать квалификацию в Бурятии

В Забайкальской базе авиационной охраны уже прошли первые занятия
Забайкальская база авиационной охраны лесов получила лицензию на обучение и повышение квалификации специалистов лесничеств, лесхозов, пожарных-десантников и лесопользователей, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
- Также мы можем обучать новичков, которые решили прийти к нам на работу. Все задания максимально приближены к реальным условиям. Случаи бывают совершенно разные, а потому нужно быть готовым ко всем ситуациям, - рассказал руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.
За парты для повышения квалификации сели сотрудники Баргузинского, Бичурского, Кабанского, Нижнеангарского, Багдаринского, Закаменского, Улан-Удэнского, Хоринского, Муйского, Усть-Баргузинского и Сосново-озёрского авиаотделений.
На первом этапе они прошли теоретическую подготовку: узнали принцип работы спускового устройства, изучили тактики тушения лесных пожаров, а также отработали навыки оказания первой помощи.
Затем практическая часть – задача непростая. Нужно отработать спуски с вышки, отточить до автоматизма все движения и при этом контролировать скорость спуска. После вышки специалистам предстояло спуститься с вертолёта.
- Ребята отработали спуски с вертолёта с разной высоты – 10, 20, а затем и 40 метров. Инструкторы внимательно следят с земли за малейшими движениями десантников, а затем объясняют ошибки, - поделился старший инструктор Забайкальской базы авиационной охраны лесов Александр Миловидов.
В первый выпуск обучение прошли уже 44 специалиста, получив сертификаты повышения квалификации.
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