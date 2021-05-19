В Бурятии ушёл из жизни хирург «от Бога»

Общество, Фото: опубликовано в группе "Кяхта-инфо"

Хирург Юрий Чайкин трудился в Кяхтинской больнице



18 мая скончался заслуженный врач Бурятии Юрий Семёнович Чайкин. Его называли хирургом «от Бога», сообщается в группе «Кяхта-инфо».



Юрий Семенович родился 25 мая 1953 года в посёлке Могзон Читинской области. В 1976 году окончил Читинский государственный медицинский институт.



Был направлен для прохождения интернатуры в Кяхтинскую центральную районную больницу. С 1977 по 1982 годы работал здесь врачом-хирургом. С 1982 года был бессменным заведующим хирургическим отделением.



Юрий Семенович владел всеми видами экстренной хирургической, детской хирургической, травматологической, детской травматологической помощи. Имел сертификаты по хирургии и травматологии, гинекологии, включая нейротравму.



Был участником всесоюзных, всероссийских, международных съездов и конференций хирургов, автором 12 научных статей.



Юрий Чайник был хирургом высшей категории, заслуженным врачом Республики Бурятия, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Был награждён почётными грамотами Монгольской Народной республики, минздрава Бурятии, командования Пограничного отряда и военного гарнизона.





