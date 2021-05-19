Улан-удэнцы увидят необычную версию оперы «Евгений Онегин»









По информации Бурятского театра оперы и балета

17 и 18 июня Бурятский театр оперы и балета представит премьеру оперы «Евгений Онегин» (12+) в постановке режиссёра Сойжин Жамбаловой.На протяжении 140 лет опера «Евгений Онегин» вновь и вновь ставится в мировом оперном пространстве в разных вариациях. Это и классические постановки, где время написания оперы соответствует визуальному и концептуальному решению спектакля, и современные постановки, где изменённое временное пространство диктует смещение или изменение смыслов.«Евгений Онегин» – одно из самых популярных произведений в мировом оперном репертуаре, пушкинская «энциклопедия русской жизни» в обрамлении музыки Петра Чайковского. С 1943 года опера занимает почётное место в репертуаре Бурятского театра оперы и балета. Постановка молодого режиссёра Сойжин Жамбаловой поможет посмотреть на классическое произведение свежим взглядом.Идея спектакля связана с временными параллелями, которые то соединяются воедино, то превращаются во временной хаос. Тема времени связана напрямую и с героями оперы. В концепции спектакля партию Онегина и Татьяны исполняют два солиста. Первая пара - это совсем юные Татьяна и Онегин, которые проживают и исполняют первую часть спектакля, в то время как вторая пара - уже зрелые Онегин и Татьяна присутствуют на сцене молчаливым укором как предупреждение о непростом будущем этой истории.Этот спектакль - не иллюстрация известной оперы XIX века, а попытка размышлений о времени и его ценностях, которые влияют на общечеловеческие темы любви, долга, чести и достоинства в жизни современного человека.Опера «Евгений Онегин», впервые поставленная на сцене Бурят-Монгольского музыкально-драматического театра в 1943 году, стала первым шагом на пути освоения классического наследия. Дирижёр Павел Берлинский в сотрудничестве с режиссерами Александром Миронским и Гомбожапом Цыдынжаповым после года усиленной работы смогли подготовить молодых бурятских певцов к исполнению оперных партий. Премьера 1943 года имела огромный успех и стала началом развития оперного искусства в регионе. В последующем опера возобновлялась в 1945, 1947, 1951, 1957, 1981, 2015 годах.