Жителей Бурятии приглашают на службу в Росгвардию

Росгвардейцам предоставляют полный пакет соцгарантий



Управление Росгвардии по Республике Бурятия проводит набор на службу.



Набор ведётся подразделения вневедомственной охраны в города Улан-Удэ, Кяхта и Северобайкальск, а также районы Бурятии: Баунтовский эвенкийский (посёлок Багдарин), Джидинский (Джида), Еравнинский (Сосново-Озерское), Заиграевский (Онохой и Заиграево), Муйский (Таксимо), Мухоршибирский (п. Мухоршибирь), Прибайкальский (Татаурово), Тункинский (Кырен), Хоринский (Хоринск).



При приёме на службу в войска национальной гвардии предоставляется полный пакет социальных гарантий:



- стабильная заработная плата;

- предоставление материальной помощи;

- ежегодный оплачиваемый отпуск от 55 суток, с бесплатным проездом с членом семьи на территории Российской Федерации;

- бесплатное медицинское обслуживание;

- льготное исчисление выслуги лет.



Требования:



- граждане в возрасте от 18 до 35 лет;

- образование не ниже среднего (полного);

- не привлекавшиеся к уголовной ответственности;

- годные по состоянию здоровья к военной службе.



Для более подробной информации нужно обращаться по адресу: Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 67, телефоны: 8 (3012) 43-53-66, 43-30-19.

