Росгвардейцам предоставляют полный пакет соцгарантий
Управление Росгвардии по Республике Бурятия проводит набор на службу.
Набор ведётся подразделения вневедомственной охраны в города Улан-Удэ, Кяхта и Северобайкальск, а также районы Бурятии: Баунтовский эвенкийский (посёлок Багдарин), Джидинский (Джида), Еравнинский (Сосново-Озерское), Заиграевский (Онохой и Заиграево), Муйский (Таксимо), Мухоршибирский (п. Мухоршибирь), Прибайкальский (Татаурово), Тункинский (Кырен), Хоринский (Хоринск).
При приёме на службу в войска национальной гвардии предоставляется полный пакет социальных гарантий:
- стабильная заработная плата;
- предоставление материальной помощи;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 55 суток, с бесплатным проездом с членом семьи на территории Российской Федерации;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- льготное исчисление выслуги лет.
Требования:
- граждане в возрасте от 18 до 35 лет;
- образование не ниже среднего (полного);
- не привлекавшиеся к уголовной ответственности;
- годные по состоянию здоровья к военной службе.
Для более подробной информации нужно обращаться по адресу: Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 67, телефоны: 8 (3012) 43-53-66, 43-30-19.
Жителей Бурятии приглашают на службу в Росгвардию
Общество, Фото:
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