 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 мая

18 мая

Популярное

Байкальская нерпа в Японии отметила 40 лет иммиграции из СССР

Байкальская нерпа в Японии отметила 40 лет иммиграции из СССР
Общество,  Фото:toba_aquarium.off
Байкальскую нерпу зовут Наташа

Байкальская нерпа по кличке Наташа в Японии отметила 40-летие иммиграции из СССР, сообщает РИА-Новости в своём Telegram-канале.

Наташа живёт в океанариуме в японском городе Тоба. Сюда байкальскую нерпу привезли 17 мая 1981 года, тогда ей не было и года.

В качестве подарка в честь 40-летия своего прибытия в Японию Наташа получила шесть рыбок аю. Это её любимое лакомство, рассказали сотрудники океанариума.


Байкальские нерпы довольно крупные - средняя длина тела взрослой нерпы — 165 см. Вес от 50 до 130 кг, самки по массе больше самцов. Живут нерпы до 55 лет.

Ранее «Байкал-Daily» представлял фоторепортаж Сергея Тарасенко с Ушканьих островов – места обитания байкальских нерп. Его можно посмотреть по ссылке.
нерпы Япония
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителей Бурятии приглашают на службу в Росгвардию
Жителей Бурятии приглашают на службу в Росгвардию
Общество, 19.05.2021
Росгвардейцам предоставляют полный пакет соцгарантий
Красноярец отправится на Байкал на инвалидной коляске
Красноярец отправится на Байкал на инвалидной коляске
Общество, 19.05.2021
С собой путешественник берёт только спальник и палатку
Горячую воду улан-удэнцам обещают вернуть максимум до субботы
Горячую воду улан-удэнцам обещают вернуть максимум до субботы
Общество, 19.05.2021
Отключенными от горячего водоснабжения остаются 58 многоквартирных домов
В Бурятии более 10 тысяч военных привились коронавируса
В Бурятии более 10 тысяч военных привились коронавируса
Общество, 19.05.2021
Также вакцинировались члены семей военнослужащих и гражданский персонал
Британцев поразил опасный мост на границе Бурятии
Британцев поразил опасный мост на границе Бурятии
Общество, 19.05.2021
Жители Великобритании удивляются стальным нервам водителя
В заказнике в Бурятии обнаружили 34 самоволки
В заказнике в Бурятии обнаружили 34 самоволки
Общество, 19.05.2021
Кроме самоволок, в заказнике обнаружили незаконную свалку
В Улан-Удэ зацвёл абрикос
В Улан-Удэ зацвёл абрикос
Общество, 19.05.2021
Тем, кто ещё не видел цветение сибирских абрикосов, советуют поторопиться
В Улан-Удэ проверили ход ремонта дворов и общественных пространств
В Улан-Удэ проверили ход ремонта дворов и общественных пространств
Общество, 19.05.2021
Большой ремонт уже начался во 12 дворах и трёх общественных пространствах города
В Улан-Удэ жильцов аварийного дома расселят в съёмных квартирах
В Улан-Удэ жильцов аварийного дома расселят в съёмных квартирах
Общество, 19.05.2021
Двуэтажный дом находится в очень плохом состоянии
В Бурятии осудили водителя киллера
В Бурятии осудили водителя киллера
Общество, 19.05.2021
Мужчина скрывался от следствия более девяти лет
Жителя Бурятии оштрафовали за хранение конопли
Жителя Бурятии оштрафовали за хранение конопли
Общество, 19.05.2021
Мужчина собрал «травку» в окрестностях села
Прокуратура Бурятии с приставами проведут приём граждан
Прокуратура Бурятии с приставами проведут приём граждан
Общество, 19.05.2021
Приём граждан будет касаться вопросов соблюдения законодательства об исполнительном производстве
В Бурятии определят чемпиона по маунтинбайку
В Бурятии определят чемпиона по маунтинбайку
Общество, 19.05.2021
Соревнования пройдут в Иволгинском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^