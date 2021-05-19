Байкальская нерпа в Японии отметила 40 лет иммиграции из СССР

Байкальскую нерпу зовут Наташа
Байкальская нерпа по кличке Наташа в Японии отметила 40-летие иммиграции из СССР, сообщает РИА-Новости в своём Telegram-канале.
Наташа живёт в океанариуме в японском городе Тоба. Сюда байкальскую нерпу привезли 17 мая 1981 года, тогда ей не было и года.
В качестве подарка в честь 40-летия своего прибытия в Японию Наташа получила шесть рыбок аю. Это её любимое лакомство, рассказали сотрудники океанариума.
Байкальские нерпы довольно крупные - средняя длина тела взрослой нерпы — 165 см. Вес от 50 до 130 кг, самки по массе больше самцов. Живут нерпы до 55 лет.
Ранее «Байкал-Daily» представлял фоторепортаж Сергея Тарасенко с Ушканьих островов – места обитания байкальских нерп. Его можно посмотреть по ссылке
.
Росгвардейцам предоставляют полный пакет соцгарантий
Байкальскую нерпу зовут Наташа
С собой путешественник берёт только спальник и палатку
Отключенными от горячего водоснабжения остаются 58 многоквартирных домов
Занято 90% ковидных коек
Также вакцинировались члены семей военнослужащих и гражданский персонал
Жители Великобритании удивляются стальным нервам водителя
Кроме самоволок, в заказнике обнаружили незаконную свалку
Тем, кто ещё не видел цветение сибирских абрикосов, советуют поторопиться
Большой ремонт уже начался во 12 дворах и трёх общественных пространствах города
Двуэтажный дом находится в очень плохом состоянии
Мужчина скрывался от следствия более девяти лет
Мужчина собрал «травку» в окрестностях села
Приём граждан будет касаться вопросов соблюдения законодательства об исполнительном производстве
Соревнования пройдут в Иволгинском районе