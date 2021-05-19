Красноярец отправится на Байкал на инвалидной коляске

В 2018 году Виктор проехал от Ачинска до Красноярска за четыре дня, а прошлым летом преодолел путь до Абакана. Тогда поездка заняла больше 12 дней.







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Житель Красноярского края Виктор Сибирин намерен на инвалидной коляске собирается отправиться в тур от Ачинска до Байкала, сообщают «Вести-Красноярск».В путь мужчина планирует отправиться в июне. С собой он берёт только спальник и палатку. Питаться будет в придорожных кафе. От сопровождения и помощи Виктор отказался – это его главное правило в путешествии.По его расчётам, на преодоление маршрута понадобится больше месяца.