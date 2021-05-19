Горячую воду улан-удэнцам обещают вернуть максимум до субботы

Отключенными от горячего водоснабжения остаются 58 многоквартирных домов



В Улан-Удэ работы по подаче горячей воды завершатся в субботу. Сейчас отключенными остаются 58 многоквартирных домов. Об этом на планёрном совещании в администрации Улан-Удэ заявил директор филиала ПАО «ТГК-14» Андрей Соболев, сообщили в пресс-службе мэрии.



В Улан-Удэ с 11 по 14 мая прошли гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистралей №3, 6, тепловых сетей от котельных мкр. Загорск, Заречный, Аэропорт, Стеклозавод, от котельной Юго-Западная. Всего выявлено 136 повреждений. В том числе 14 по магистральным, 122 по внутриквартальным тепловым сетям.



– Устранено 63 повреждения. Общее количество многоквартирных домов, которые попадали под отключение, 1045. По результатам испытаний было отключено 368. В настоящее время в работе остается 73 участка. Из них 42 участка по горячей воде. И под ограничением горячего водоснабжения с учётом вчерашнего подключения остаётся по Железнодорожному и Октябрьскому району 58 домов, – сообщил Андрей Соболев.



По его словам, над устранением повреждённых участков работают 20 бригад.



- В целом, работы по подаче горячей воды планируем закончить в субботу, - сказал Андрей Соболев.



На следующей неделе с 24 по 25 мая будут проводить плановые испытания тепломагистрали № 1.



Если после завершения опрессовки и восстановления подачи теплоносителя горячая вода в вашем доме все равно отсутствует, то это связано с внутридомовыми коммуникациями. В этом случае необходимо обращаться в свою УК, ТСЖ или другую организацию, обслуживающую ваш дом. Обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях можно сообщить в диспетчерскую службу компании по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район: 45-31-77, Октябрьский: 33-65-22 и Советский: 21-59-52.

