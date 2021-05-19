В дни проведения соревнований на трассах введут временное ограничение движения
В Бурятии приказом министерства транспорта РБ №62 от 23.04.2021 вводится временное ограничение движения транспортных средств. Связано это с проведением соревнований по велосипедному спорту кубка республики в гонках на шоссе.
Как сообщает пресс-служба управления региональных автомобильных дорог РБ, ограничение движения транспортных средств вводится:
- 5 июня с 12:30-15:30 на участке автомобильной дорог общего пользования регионального значения Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино Ключи, км 9-км 17;
- 6 июня с 11:00-13:30 на участке автомобильной дорог общего пользования регионального значения Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино Ключи, км 9-км 17;
- 20 июня с 11:00-13:30 на участке автомобильной дорог общего пользования регионального значения Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино Ключи, км 9-км 19;
- 23 июля с 10:30-14:00 на участке автомобильной дорог общего пользования регионального значения Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино Ключи, км 9-км 22;
- 24 июля с 11:00-16:00 на участке автомобильной дорог общего пользования регионального значения Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино Ключи, км 9-км 27;
- 25 июля с 11:00-13:00 на участке автомобильной дорог общего пользования регионального значения Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино Ключи, км 17-км 27;
- 5 сентября с 15:00-17:30 на участке автомобильной дорог общего пользования регионального значения «Подъезд от федеральной автомобильной дороги «Байкал» к селу Верхний Саянтуй», км 0 – км 1.
В период ограничений на участках, где будут проводиться соревнования, будут установлены временные дорожные знаки.
В Бурятии закроют дороги для кубка по велоспорту
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