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В Улан-Удэ состоялся фестиваль «Дорогами дружбы»

В Улан-Удэ состоялся фестиваль «Дорогами дружбы»
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию Улан-Удэ
В нём приняли участие дети с особыми возможностями здоровья

15 мая в столице Бурятии прошёл II городской фестиваль «Дорогами дружбы». Мероприятие проводилась на базе этнографического музея народов Забайкалья.

- Целью фестиваля являлось совершенствование системы дополнительного образования для детей с ОВЗ, направленной на развитие их способностей, активной социальной адаптации в социокультурном пространстве, самостоятельного выбора жизненного пути, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

В рамках фестиваля был проведён творческий концерт: на одной площадке выступали ученики разных школ. Был сделан акцент на создании ситуации совместного творческого успеха здоровых детей и детей с ОВЗ. Состоялись творческие мастерские: педагоги дополнительного образования организовали тематические мастер-классы «Арт-природа», «Резьба по дереву», «Сувенир Бурятии», по хореографию и вокалу.

В сотрудничестве с этнографическим музеем были проведены «Живые уроки Бурятии», которые в нестандартной форме и обстановке позволили узнать о растительном и животном мире республики, этнокультурных особенностях родного края. Также прошли образовательные экскурсии, квесты под общим названием «Экологический калейдоскоп». Кроме этого, был организован спортивный марафон. На заключительном этапе фестиваля состоялось торжественное награждение победителей конкурсов и спортивных соревнований.
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