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Каратисты Бурятии привезли из Иркутска 24 медали

Каратисты Бурятии привезли из Иркутска 24 медали
Общество,  Фото:спортивный клуб «Чёрный пояс»
Спортсмены приняли участие в ежегодных соревнованиях

16 мая в Иркутске прошёл ежегодный турнир «Путь Оямы». Бурятию представляли спортсмены спортивного клуба «Чёрный пояс» федерации кёкусин-кан каратэ-до республики.

Как сообщает пресс-служба министерство спорта РБ, каратисты Бурятии завоевали 24 медалей: из них 12 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых.

Победителями и призёрами стали:
Первое место - Дарья Винникова;
Первое место - Намжилма Жамсоева;
Первое место - Максим Кузнецов;
Первое место - Максим Цыдыпов;
Первое место - Анатолий Шадрин;
Первое место - Кирилл Афанасьев;
Первое место - Захар Макушев;
Первое место - Сергей Фёдоров;
Первое место - Данила Червочкин;
Первое место - Илья Адактуев;
Первое место - Анастасия Шепелёва;
Первое место - Данил Сазонов;
Второе место - Людмила Алсаханова;
Второе место - Туяна Жамсоева;
Второе место - Никита Спиридонов;
Второе место - Аким Дерновой;
Третье место - Азат Сайдалиев;
Третье место - Михаил Диденко;
Третье место - Марк Отрашевский;
Третье место - Александр Поляков;
Третье место - Савелий Туркин;
Третье место - Кирилл Карпов;
Третье место - Гордей Лыгдынов;
Третье место – Мария Кузнецова.
спорт каратэ Бурятия турнир Иркутск
 
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