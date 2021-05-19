В заказнике в Бурятии обнаружили 34 самоволки

Кроме самоволок, в заказнике обнаружили незаконную свалку
Прокурор выявил 34 самовольно возведенные строения на территории заказника «Прибайкальский» в Бурятии.
- Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе выездной проверки на особо охраняемой природной территории выявила 34 деревянные постройки, возведение которых осуществлено самовольно, без согласования с администрацией заказника «Прибайкальский», - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Оценка безопасности построек для природы не давалась, потенциальный вред от такой хозяйственной деятельности хрупкой экосистеме не просчитывался.
Кроме того, в границах заказника обнаружена свалка твёрдых коммунальных отходов.
- Данная ситуация свидетельствует об ослаблении контроля за ценной природной местностью со стороны уполномоченного органа БУ «Бурприрода», - отметили в Байкальской природоохранной прокуратуре.
В связи с выявленными нарушениями руководителю учреждения внесено представление. Оно рассмотрено и удовлетворено, сейчас принимаются меры к наведению экологического порядка.
Справка:
«Бурприрода» - бюджетное учреждение Республики Бурятия. Под охраной учреждения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения, расположенные по всей территории Бурятии, а также на побережье озера Байкал.
Государственный природный биологический заказник регионального значения «Прибайкальский» находится в Прибайкальском районе. Его площадь превышает 72 тысячи га. В составе заказника 18 речек и ручьев, 34 км береговой линии Байкала, а также озера Колок и Духовое.
Фауна заказника разнообразна, здесь живут красно-серая и серая полевки, восточноазиатская мышь, восточная полевка, узкочерепная полевка, лось, изюбрь, кабан, косуля, кабарга, медведь, рысь, росомаха, лисица, соболь, колонок, горностай, заяц-беляк, белка, ондатра, гусь серый, пеночка-зарничка, белокрылый клест, каменный глухарь, малая мухоловка, большой дятел, поползень, пятнистый конек, белошапочная овсянка, бородатая куропатка, голубая сорока, обыкновенная чечевица и др.
Обитают редкие виды животных – орлан-белохвост, чёрный аист, лебедь-кликун, речная выдра.
В заказнике в Бурятии обнаружили 34 самоволки
Общество, Фото:
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