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В заказнике в Бурятии обнаружили 34 самоволки

В заказнике в Бурятии обнаружили 34 самоволки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Кроме самоволок, в заказнике обнаружили незаконную свалку

Прокурор выявил 34 самовольно возведенные строения на территории заказника «Прибайкальский» в Бурятии.

- Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе выездной проверки на особо охраняемой природной территории выявила 34 деревянные постройки, возведение которых осуществлено самовольно, без согласования с администрацией заказника «Прибайкальский», - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Оценка безопасности построек для природы не давалась, потенциальный вред от такой хозяйственной деятельности хрупкой экосистеме не просчитывался.

Кроме того, в границах заказника обнаружена свалка твёрдых коммунальных отходов.

- Данная ситуация свидетельствует об ослаблении контроля за ценной природной местностью со стороны уполномоченного органа БУ «Бурприрода», - отметили в Байкальской природоохранной прокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями руководителю учреждения внесено представление. Оно рассмотрено и удовлетворено, сейчас принимаются меры к наведению экологического порядка.

Справка:

«Бурприрода» - бюджетное учреждение Республики Бурятия. Под охраной учреждения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения, расположенные по всей территории Бурятии, а также на побережье озера Байкал.

Государственный природный биологический заказник регионального значения «Прибайкальский» находится в Прибайкальском районе. Его площадь превышает 72 тысячи га. В составе заказника 18 речек и ручьев, 34 км береговой линии Байкала, а также озера Колок и Духовое.

Фауна заказника разнообразна, здесь живут красно-серая и серая полевки, восточноазиатская мышь, восточная полевка, узкочерепная полевка, лось, изюбрь, кабан, косуля, кабарга, медведь, рысь, росомаха, лисица, соболь, колонок, горностай, заяц-беляк, белка, ондатра, гусь серый, пеночка-зарничка, белокрылый клест, каменный глухарь, малая мухоловка, большой дятел, поползень, пятнистый конек, белошапочная овсянка, бородатая куропатка, голубая сорока, обыкновенная чечевица и др.

Обитают редкие виды животных – орлан-белохвост, чёрный аист, лебедь-кликун, речная выдра.
заказники самовольные постройки
 
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