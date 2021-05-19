В Улан-Удэ зацвёл абрикос

Тем, кто ещё не видел цветение сибирских абрикосов, советуют поторопиться



Несмотря на холодный май, в Улан-Удэ начинают зеленеть деревья. Одним из первых расцвёл сибирский абрикос, который растёт на аллее Бурятской сельскохозяйственной академии.



Абрикос цветёт ещё до появления листьев. Сначала на дереве появляются набухшие почки. Затем они превращаются в белые с розовыми прожилками цветы с ярким медовым ароматом, рассказали в пресс-службе БГСХА.



Сибирский абрикос – один из реликтовых кустарников, сохранившихся с древних времен, их называют «свидетелями» изменения природных флор. В Бурятии абрикосы растут в местности Меркитской крепости и в заказниках в Хоринском и Селенгинском районе.



Цветение сибирских абрикосов длится всего 5-10 дней. Поэтому улан-удэнцам следует поспешить увидеть цветение деревьев.











