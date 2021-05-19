В Улан-Удэ проверили ход ремонта дворов и общественных пространств





Управление по информационной политике администрации Улан-Удэ

Заместитель мэра, председатель комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ Сергей Гашев совместно с подрядчиками, представителями районных администрации проверил ряд дворовых территорий, где идёт капремонт по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды г. Улан-Удэ в 2018-2022 гг.» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».Также он проверил, как идёт обновление сквера имени Пушкина в Железнодорожном районе, где установлен памятник великому русскому поэту. Всего в этом году благоустроят 48 дворов и три общественных территории: Площадь Революции, сквер имени Пушкина, сквер «Строителям БАМа».Во дворах по улице Хоца Намсараева, 2 и 4 проведены все демонтажные работы. Готовность объекта составляет 50 процентов. Подрядчики обещают сдать два двора через месяц.– Сейчас устанавливаем новые бордюрные камни. Площадь каждого двора составляет 620 кв. м. Также мы здесь отремонтируем все проезды к домам, установим скамейки и урны, – сообщил директор по строительству ООО «Инвестстрой» Сергей Нохоров.Жители домов радуются, предвкушая обновление.– Ремонт мы ждали 53 года. Надеемся, что будет у нас комфортно и красиво. Раньше здесь был старый асфальт. Ямы, пройти невозможно было. Мы так обрадовались, когда все это снесли, – рассказала местная жительница Зинаида.Все дизайн-проекты будущих дворов составляются с учётом мнения жителей, а затем с ними согласовываются.– Изначально проекты разрабатывались комитетом по архитектуре совместно с администрациями районов. Потом все отдавали на обсуждение жителей и управляющих организаций. Сейчас в этих дворах по желанию жителей будем делать места спуска при укладке бортовых камней на детские площадки. Также к приёмке дворов у нас привлекаются жители. Старшие по домам, ответственные за каждый двор, утверждены протоколом, – пояснила начальник отдела жилищного хозяйства комитета городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ Светлана Григорьева.Сквер имени Пушкина капитально не ремонтировали со дня его основания. Сейчас здесь расширили пешеходные дорожки, поменяли покрытие, положили брусчатку. Вместо ступенек со стороны универмага «Юбилейный» обустроили плавный спуск, удобный для маломобильных групп населения. Готовность сквера им. Пушкина составляет 40 процентов.Не забудут и про озеленение.– Здесь высадят 53 крупномерных дерева: 25 яблонь, 14 елей и 14 берёз. Проектом предусмотрено устройство дополнительных тротуаров общей площадью 1273 кв. м, строительство летнего водопровода, установка пяти новых торшерных светодиодных уличных фонарей и обновление существующего освещения на светодиодное. Также будут отремонтированы 13 существующих скамеек, установлены девять новых скамеек, – отметил Денис Очиров, заместитель председателя комитета городского хозяйства по благоустройству.Благоустройство общественных пространств в следующем году сейчас зависит от улан-удэнцев. Осталось меньше двух недель до конца рейтингового голосования. До 30 мая горожане могут поддержать своим голосом одну из четырёх общественных территорий в Улан-Удэ. Нужно сделать выбор на единой платформе https://3.gorodsreda.ru/, чтобы получить финансирование на проведение работ.– Уважаемые улан-удэнцы от того, как мы проголосуем будет зависеть финансирование на проведение работ. Это наше благоустройство. Здесь будем жить мы с вами и детьми. От того, как мы проявим активность будет складываться наше благополучие, – подчеркнул Сергей Гашев, председатель комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.Напомним, благодаря муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жилье и городская среда» с 2017 года отремонтировано семь общественных территорий и 217 дворов города.