В Улан-Удэ жильцов аварийного дома расселят в съёмных квартирах

Двуэтажный дом находится в очень плохом состоянии



Жителей аварийного дома по ул. Балдынова, 5а в Улан-Удэ временно расселят в съемных квартирах, сообщили в минстрое Бурятии.



В этом аварийном двухэтажном неблагоустроенном доме находятся 20 жилых квартир. Из них под расселение попадают всего 17 квартир, остальные жители не могут подтвердить своё право на жильё.



Межведомственная комиссия правительства Бурятии приняла заключение о признании дома аварийным и подлежащим сносу в мае 2018 года. Однако в соответствии с законодательством, на сегодня из аварийного и непригодного для проживания жилья за счёт средств федерального Фонда реформирования ЖКХ переселяют только тех граждан, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года, остальных – за счёт республиканских денег. По предварительным подсчётам, для расселения дома по улице Балдынова, 5а необходимо более 40 млн рублей. Поэтому принято решение расселять жителей в два этапа.



- Для нас первоочередная задача – расселить тех, у кого единственное жилье и некуда выехать. Это семь семей, которые мы должны переселить в самое ближайшее время, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



Он подчеркнул, что дом находится в очень плохом состоянии, а каждый час на счету.



По словам представителей министерства образования, в чьём оперативном управлении находится дом, маневренного фонда для расселения этих граждан нет. Поэтому принято решение временно арендовать квартиры в Улан-Удэ для семи семей за счет бюджета республики. Вторым этапом станет снос аварийного дома для последующего строительства нового многоквартирного дома на этой же площадке.



- Я думаю, что в течение года-полтора мы сможем построить новый дом и расселить туда все 17 квартир, - отметил Евгений Луковников.



Он дал поручение подготовить бюджетную заявку на выделение двух миллионов рублей для оплаты аренды квартир. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии Народного Хурала, после чего семь семей смогут переехать в съёмные квартиры. Также дано поручение осмотреть площадку под строительство нового дома и начать готовить проектную документацию.

