В Бурятии осудили водителя киллера

По приговору Верховного Бурятии виновный осуждён по статье «Пособничество в совершении убийства». Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.







Убийца был осуждён ранее, сейчас он отбывает наказание по приговору Забайкальского областного суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Верховный суд Бурятии 11 мая вынес приговор в отношении водителя киллера, который в 2010 году убил криминального авторитета и его знакомого.Установлено, что житель Читы привёз убийцу к дому одной из жертв, а после совершённого преступления помог ему скрыться на машине.Водитель находился в розыске более девяти лет.