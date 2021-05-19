В Бурятии осудили водителя киллера

Мужчина скрывался от следствия более девяти лет
Верховный суд Бурятии 11 мая вынес приговор в отношении водителя киллера, который в 2010 году убил криминального авторитета и его знакомого.
Установлено, что житель Читы привёз убийцу к дому одной из жертв, а после совершённого преступления помог ему скрыться на машине.
Водитель находился в розыске более девяти лет.
По приговору Верховного Бурятии виновный осуждён по статье «Пособничество в совершении убийства». Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Убийца был осуждён ранее, сейчас он отбывает наказание по приговору Забайкальского областного суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Мужчина скрывался от следствия более девяти лет
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