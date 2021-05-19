Жителя Бурятии оштрафовали за хранение конопли

Общество, Фото: из архива

Мужчина собрал «травку» в окрестностях села



Житель Еравнинского района Бурятии признан виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере».



В суде установлено, что в октябре 2020 года ранее не судимый житель села Телемба в окрестностях села собрал кусты дикорастущей конопли. Он перенёс их домой, где хранил у себя для личного употребления. В январе в ходе подворного обхода сотрудниками полиции наркотики были обнаружены и изъяты.



Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

