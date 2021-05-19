Прокуратура Бурятии с приставами проведут приём граждан

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Приём граждан будет касаться вопросов соблюдения законодательства об исполнительном производстве



Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова совместно с заместителем руководителя управления федеральной службы судебных приставов по республике Константином Щукиным проведёт личный приём граждан по вопросам несогласия с действиями (бездействием) и решениями должностных лиц службы судебных приставов-исполнителей.



Приём пройдёт 25 мая с 10:00 до 12:00 в здании управления федеральной службы судебных приставов по республике по адресу: ул. Борсоева, д.13е, г. Улан-Удэ.



Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики лично или по телефонам: 21-08-52, 21-11-42, 21-44-98, 8-914-050-96-79, либо по телефону приёмной УФССП России по Бурятии: 28-94-00.

