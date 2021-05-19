Приём граждан будет касаться вопросов соблюдения законодательства об исполнительном производстве
Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова совместно с заместителем руководителя управления федеральной службы судебных приставов по республике Константином Щукиным проведёт личный приём граждан по вопросам несогласия с действиями (бездействием) и решениями должностных лиц службы судебных приставов-исполнителей.
Приём пройдёт 25 мая с 10:00 до 12:00 в здании управления федеральной службы судебных приставов по республике по адресу: ул. Борсоева, д.13е, г. Улан-Удэ.
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики лично или по телефонам: 21-08-52, 21-11-42, 21-44-98, 8-914-050-96-79, либо по телефону приёмной УФССП России по Бурятии: 28-94-00.
Прокуратура Бурятии с приставами проведут приём граждан
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина скрывался от следствия более девяти лет
Мужчина собрал «травку» в окрестностях села
Приём граждан будет касаться вопросов соблюдения законодательства об исполнительном производстве
Соревнования пройдут в Иволгинском районе
Спортивное мероприятие пройдёт в городе в третий раз
В Улан-Удэ днём осадков не ожидается
На соревнования приедут гости из Иркутска и Читы
Спортивная федерация учла мнение общественности
Молодёжный театр представит зрителям «Последних свидетелей» по книге Светланы Алексиевич
По окончании занятий состоятся соревнования разведывательных подразделений
Увидеть работы участников можно до 4 июня
Большую часть жизни Александра Поронова прожила в Баяндаевском районе
В турнире принимают участие 11 команд
Спортсмены победили в категориях «Взрослые+молодёжь» и «Юниоры-2»
Подводная лодка Тихоокеанского флота отработала торпедную атаку субмарины условного противника