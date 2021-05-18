В Бурятии завершился конкурс яиц среди осуждённых

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В УФСИН подвели итоги конкурса «Пасхальное яйцо»



В УФСИН по Бурятии завершился конкурс декоративно-прикладного творчества среди осуждённых «Пасхальное яйцо».



В конкурсе приняли участие 12 работ, выполненных осуждёнными из различных материалов и в разнообразных техниках – макраме, вязание, лепка и резьба по дереву. Участие в соревновании приняли осуждённые всех исправительных учреждений республики.



Конкурсная комиссия во главе с заместителем начальника управления ФСИН Алексеем Кочетовым подвела итоги конкурса.



В итоге лучшим «Пасхальным яйцом» признано деревянное яйцо с подставкой, в технике резьба по дереву и расписанное гуашью. Его создал осуждённый из исправительной колонии № 8.



Второе и третье места заняли осуждённые из исправительной колонии №2 и колонии-поселении №3.





По информации УФСИН по Бурятии

