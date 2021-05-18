На Байкале защищают «ходульные» деревья

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Туристы, фотографирующиеся вплотную к уникальным деревьям, уничтожают их



Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» отдыхающих на Байкале туристов просят не фотографироваться вплотную к необычным деревьям - с оголёнными корнями, песчаную почву из-под которых выдули байкальские ветры.



- На Байкале в бухте Песчаная можно увидеть необычные деревья. У них словно появились «ноги». Это оголённые корни, песчаную почву из-под которых выдули неумолимые байкальские ветры. Называют такие деревья «ходульными». Они живы, но силы корней едва хватает, чтобы удерживать вес дерева и продолжать удивлять тех, кто идёт по Большой Байкальской тропе или отдыхает в бухте, - рассказывают в учреждении.



Когда-то здесь рос настоящий гигант: сосна с именем «Олень». Его корни поднимались над землёй на высоту двух с половиной метров, под ними, как под куполом, могли уместиться шесть человек. Туристы считали обязательным залезть внутрь или постоять сверху, сделать фотографию.



- Однажды дерево не выдержало такого внимания и рухнуло. По счастливому стечению обстоятельств, никто не пострадал. Другие деревья цепляются за жизнь, но не могут попросить людей: «будьте осторожны»! – говорят в «Заповедное Прибайкалье».



Инспекторы Прибайкальского нацпарка подготовили соответствующие информационные стенды, на которых имеется информация для туристов.



Ходульные деревья – это памятники природы. Чтобы сохранить их, не стоит фотографироваться вплотную к стволу и корням: при приближении и без того нестабильный грунт смещается, процесс выветривания может ускориться.



- Не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности, берегите себя и хрупкую красоту берегов Байкала! – предупредили в «Заповедном Прибайкалье».

