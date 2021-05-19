В Бурятии кратковременные дожди

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ днём осадков не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 19 мая по республике местами кратковременные дожди. Ветер переменный 5-10, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +4,+9, местами -1,-6, днём +13,+18, местами по юго-западу и югу до +23, по северной половине +7,+12



В Улан-Удэ ночью и утром небольшой дождь, днём без осадков. Ветер переменный 7-12 м/с. Температура ночью +5,+7, днём +15,+17

