В Улан-Удэ пройдёт мероприятие «Пешеход»

Сотрудники ГИБДД будут работать на нескольких пешеходных переходах основных магистралей



19 мая в Улан-Удэ будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Его цели и задачи – выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, совершаемых пешеходами и водителями, непредоставление преимущества в движении пешеходам, а также выявление и пресечение административных правонарушений лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, то есть на пешеходных переходах.



Мероприятие будет проведено на нескольких пешеходных переходах основных магистралей Улан-Удэ.



- По состоянию на 13 мая, в Улан-Удэ с участием пешеходов зарегистрировано 49 ДТП, в которых восемь человек погибли, 43 получили ранения. На пешеходных переходах зарегистрировано 24 ДТП, в которых пять человек погибли, 21 ранен. По собственной неосторожности пешеходов совершено 14 ДТП, в результате которых три человека погибли, 11 получили ранения различной степени тяжести, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

