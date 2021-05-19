В Бурятии определят чемпиона по маунтинбайку

Соревнования пройдут в Иволгинском районе
30 мая в Бурятии состоятся чемпионат и первенство республики (ХСМ) по маунтинбайку и кросс-кантри марафон «Победа». Соревнования пройдут в Иволгинском районе, в окрестностях Шаманских гор в урочище Тологой.
Турнир проводится в личном зачёте в четырёх категориях: юниоры – мальчики 14 – 17 лет (1 круг); мужчины 18-39 год (2 круга); ветераны-мужчины 40 лет и старше (2 круга); девушки и женщины всех возрастов (2 круга). Дистанция круга – 25 км. Гонка проводится с лимитом по времени.
Регистрация участников соревнований начнётся в 10:30. В 11:45 состоится церемония открытия. В 12:00 будет дан старт участников гонки кросс-кантри всех категорий.
Подведение итогов и награждение победителей запланированы на 15:00. Участники, занявшие призовые места на соревнованиях в каждой категории, награждаются дипломами и медалями. Об этом сообщает федерация велоспорта Бурятии.
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