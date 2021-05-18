Молодёжный театр представит зрителям «Последних свидетелей» по книге Светланы Алексиевич
22 мая и 23 мая в Молодёжном художественном театре Улан-Удэ состоится премьера спектакля «Последние свидетели». Это постановка режиссёров Артёма Баскакова и Евгении Герасимовой по отрывкам из одноименной книги лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич. В ней собраны воспоминания о Великой Отечественной войне самых честных свидетелей пережитого страной ужаса и тягот того времени – тех, кому тогда было от 6 до 12 лет.
- «Я человек без детства. Вместо детства у меня была война», – говорит один из героев спектакля. В памяти этих повзрослевших детей войны - страх и боль. Каково хранить этот кошмар всю жизнь? Война раз и навсегда меняет сознание человека, и нашему поколению важно помнить какой ценой нашим родным досталась тогда Победа над фашистами, - рассказали в пресс-службе театра.
Напомним, что спектакль готовился в рамках мероприятий к 75-летию Победы, однако из-за пандемии пришлось отложить его показ. 22 сентября прошлого года в театре состоялась сдача спектакля. А в марте 2021 года МХТ получил за постановку награду Союза театральных Бурятии в номинации «Лучшая режиссёрская работа».
В спектакле приняли участие Любовь Рябкова, Софья Гущина, Леонид Иванов, Евгений Хабаров, Людмила Кузьмина, Анастасия Худякова, Надежда Разуваева, Илья Бабешко и Константин Осодоев.
Возрастное ограничение 18+
В Улан-Удэ покажут спектакль по книге Нобелевского лауреата
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