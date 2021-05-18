Следователи проверят действия местных властей на халатность
Следователи в Бурятии начали проверку по поводу аварийной школы в селе Горячинск.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ветхом корпусе школьники сейчас не учатся. Их вынужденно перевели в другой корпус, где всего шесть кабинетов, а тёплого туалета нет вовсе.
- На сайте ряда новостных сетевых изданий размещены публикации, в которых приведены сведения о бездействии в Прибайкальском районе должностных лиц органов местного самоуправления, которыми конце прошлого года сформировано неполное финансово-экономическое обоснование строительства новой школы в селе Гремячинск, несмотря на аварийное состояние здания старой. Длительное время не принимались другие меры, чтобы решить проблему безопасного и нормального обучения детей. Так как в публикациях содержались сведения о халатности должностных лиц органов местного самоуправления, повлекшей нарушение прав школьников на доступное образование, по данному факту начата доследственная проверка, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
В ходе проверки следователи установят все обстоятельства и проверят, было ли бездействие местных чиновников. В этом случае будет дана объективная правовая оценка.
В Бурятии следователи начали проверку по поводу аварийной школы
Общество, Фото:
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