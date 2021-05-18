Тимур Тучинов получил премию в номинации «Что наша жизнь? Борьба»
В Белгороде состоялась церемония награждения лауреатов премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь». Торжественная церемония проводилась в юбилейный 15-й раз.
Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, спортсмен из Агинского Бурятского округа, двукратный чемпион паралимпийских игр по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Тимур Тучинов награждён премией комитета в номинации «Что наша жизнь? Борьба».
- В Белгороде я провёл паралимпийский урок, а затем мастер-класс по стрельбе из лука для детей-инвалидов – воспитанников спортивно-адаптивных и коррекционных школ. А также принял участие в церемонии открытия всероссийской летней спартакиады инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет и конференции, где обсуждалась подготовка к XVI Паралимпийским играм в городе Токио. Я очень рад, что стал номинантом премии и получил благодарность от президента паралимпийского комитета России, - рассказал Тимур Тучинов.
Агинский лучник стал лауреатом премии Паралимпийского комитета
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