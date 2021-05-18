В шести школах Бурятии отремонтируют спортзалы

На ремонт выделили более 19 миллионов рублей



В школах в Бурятии к 1 сентября планируется капитальный ремонт спортзалов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



- За последние три года отремонтировано 36 спортивных залов. В новом учебном году уроки физкультуры будут проходить в отремонтированных спортзалах у учеников ещё шести школ Бурятии, - сказал и.о. министра образования и науки Бурятии Доржи Ангархаев.



Капитальный ремонт на общую сумму более 19 миллионов рублей будет проведён в Читканской средней школе Баргузинского района, Багдаринской средней школе Баунтовского эвенкийского района, Попереченской школе Еравнинского района, Улекчинской средней школе Закаменского района, Иракиндинской средней школе Муйского района и Нижнеангарской средней школе Северо-Байкальского района.



Работы будет много: необходимо утеплить стены фасадов и кровли, заменить оконные и дверные блоки на новые. Капитальный ремонт коснётся и отопительной системы, будут восстановлены санузлы, проведены необходимые электромонтажные работы. Взамен износившихся старых в спортзалах теперь будут современные новые покрытия.



В настоящее время заключены соглашения с муниципальными образованиями. Ожидается процедура торгов для определения подрядчика.









