На священной горе в Бурятии появилась молитвенная надпись

Также большая надпись «Ом мани бадмэ хум» есть на горе в Иволгинском районе.





В местности Далан-Туруу Сойотского сельского поселения в Окинском районе на священной у буддистов горе установили огромную надпись. На горе появилась молитвенная надпись «Ом мани бадмэ хум».Надпись изготовил мастер, член ТОС «Далан-Туруу» Цыден Шорноев. Об этом сообщает паблик okaonline со ссылкой на районную газету «Аха».Буквы надписи выполнены из дерева, а соёмбо — из полотна металлического листа.Инициаторами проекта являются дети ветерана колхозного производства Бориса Ошоровича Шорноева. Администрация поселения поблагодарила всех неравнодушных земляков, принявших участие в установке и покраске молитвенной надписи на склоне священной горы.