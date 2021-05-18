На священной горе в Бурятии появилась молитвенная надпись

Буквы выполнены из дерева, а соёмбо — из полотна металлического листа
В местности Далан-Туруу Сойотского сельского поселения в Окинском районе на священной у буддистов горе установили огромную надпись. На горе появилась молитвенная надпись «Ом мани бадмэ хум».
Надпись изготовил мастер, член ТОС «Далан-Туруу» Цыден Шорноев. Об этом сообщает паблик okaonline со ссылкой на районную газету «Аха».
Буквы надписи выполнены из дерева, а соёмбо — из полотна металлического листа.
Инициаторами проекта являются дети ветерана колхозного производства Бориса Ошоровича Шорноева. Администрация поселения поблагодарила всех неравнодушных земляков, принявших участие в установке и покраске молитвенной надписи на склоне священной горы.
Также большая надпись «Ом мани бадмэ хум» есть на горе в Иволгинском районе.
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