В Улан-Удэ подвели итоги конкурса бурятского орнамента

Увидеть работы участников можно до 4 июня



14 мая в Улан-Удэ открылась выставка-конкурс современного бурятского орнамента «Связующая нить». В конкурсе приняли участие более 20 участников, как профессиональные мастера, так и учащиеся средних и высших учебных заведений. Всего в галерее республиканского центра народного творчества было представлено 35 работ.



Призовые места конкурса «Связующая нить» заняли:



Номинация «Мотивы бурятского орнамента на изделиях декоративно-прикладного искусства и сувенирах»

Диплом 1 степени – Пиляева Елизавета;

Диплом 2 степени – Галданова Дулма.



Номинация «Орнаментальная композиция»

Диплом 1 степени – Разуваева Анна.



Номинация «Интерпретация бурятского орнамента»

Диплом 1 степени – Шкильнюк Софья;

Диплом 2 степени – Ринчинэ Илона.



Победители награждены дипломами и памятными подарками от партнёров мероприятия. Посетить выставку можно до 4 июня по предварительной записи, сообщает пресс-служба РЦНТ.



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