В Улан-Удэ подвели итоги конкурса бурятского орнамента

Увидеть работы участников можно до 4 июня
14 мая в Улан-Удэ открылась выставка-конкурс современного бурятского орнамента «Связующая нить». В конкурсе приняли участие более 20 участников, как профессиональные мастера, так и учащиеся средних и высших учебных заведений. Всего в галерее республиканского центра народного творчества было представлено 35 работ.
Призовые места конкурса «Связующая нить» заняли:
Номинация «Мотивы бурятского орнамента на изделиях декоративно-прикладного искусства и сувенирах»
Диплом 1 степени – Пиляева Елизавета;
Диплом 2 степени – Галданова Дулма.
Номинация «Орнаментальная композиция»
Диплом 1 степени – Разуваева Анна.
Номинация «Интерпретация бурятского орнамента»
Диплом 1 степени – Шкильнюк Софья;
Диплом 2 степени – Ринчинэ Илона.
Победители награждены дипломами и памятными подарками от партнёров мероприятия. Посетить выставку можно до 4 июня по предварительной записи, сообщает пресс-служба РЦНТ.
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Общество, Фото:
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