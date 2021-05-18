Проконсультировано более двух тысяч человек по вопросам вакцинопрофилактики
В Бурятии завершена работа «горячей линии» по вопросам вакцинопрофилактики в рамках всемирной недели иммунизации-2021.
За время работы «горячей линии» в управление Роспотребнадзора и в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии» поступило более 2,2 тысячи звонков.
В первую очередь люди задавали вопросы, касающиеся вакцинации против COVID-19, о наличии вакцин, о местах проведения прививки. Спрашивали также про возможные реакции и осложнения, а также об обязательных требованиях к условиям и порядку проведения вакцинации, о наличии ограничений в случае отказа от прививки.
Кроме того, вопросы касались вакцинации против гриппа, клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, таких как корь, гепатит В, полиомиелит и др.
На все вопросы гражданам были даны разъяснения, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Жители Бурятии спрашивали про «побочку» вакцины от COVID-19
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Проконсультировано более двух тысяч человек по вопросам вакцинопрофилактики
Главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом
За несколько дней высадили сеянцы на площади 11 гектаров
Сегодня отмечается Международный день музеев
В народе багульником называют кусты рододендрона, которые значительно отличаются от него
Директор аэропорта Улан-Удэ обратился к пассажирам с напоминанием о важном требовании
Центр Светланы Будашкаевой, помогающий особенным детям, не может больше работать в нынешних реалиях
Недавно ужесточили правила безопасности в многоквартирных домах
Занято 85% ковидных коек
Всего будет проверено более 400 объектов летнего отдыха детей
Сергей Гармаев выполнил шпагат на разъезжающихся машинах
Власти решают, как проводить выпускные вечера в этом году
Малышей назвали Матвеем и Миленой
Дальневосточный рейтинг санаториев возглавил Приморский край
Озвучены статистические данные о работе надзорного органа