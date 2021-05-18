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Жители Бурятии спрашивали про «побочку» вакцины от COVID-19

Жители Бурятии спрашивали про «побочку» вакцины от COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Проконсультировано более двух тысяч человек по вопросам вакцинопрофилактики

В Бурятии завершена работа «горячей линии» по вопросам вакцинопрофилактики в рамках всемирной недели иммунизации-2021.

За время работы «горячей линии» в управление Роспотребнадзора и в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии» поступило более 2,2 тысячи звонков.

В первую очередь люди задавали вопросы, касающиеся вакцинации против COVID-19, о наличии вакцин, о местах проведения прививки. Спрашивали также про возможные реакции и осложнения, а также об обязательных требованиях к условиям и порядку проведения вакцинации, о наличии ограничений в случае отказа от прививки.

Кроме того, вопросы касались вакцинации против гриппа, клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, таких как корь, гепатит В, полиомиелит и др.

На все вопросы гражданам были даны разъяснения, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
коронавирус Роспотребнадзор горячая вода
 
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