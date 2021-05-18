Танцоры Бурятии выиграли всероссийский турнир «Сибирская империя»

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмены победили в категориях «Взрослые+молодёжь» и «Юниоры-2»



С 15 по 16 мая в Красноярске прошёл всероссийский турнир по танцевальному спорту «Сибирская империя». В этом году участие в соревнованиях приняли 568 пар из 11 регионов России.



В течение двух дней пары состязались за победу в европейской и латиноамериканской программах, а также в двоеборье. Спортсмены продемонстрировали стандартную программу: медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот и квикстеп, а также латиноамериканскую: румба, самба, джайв, пасодобли и ча-ча-ча.



- В категории «Взрослые+молодёжь» по европейской программе до «А» класса победителями стали Чимит Гырылов и Алиса Семёнова. В категории «Юниоры-2» по латиноамериканской программе до «С» класса первое место заняли Эраст Астраханцев и Анастасия Сафронова, - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

