Разведчики пройдут горную подготовку в горах Бурятии

По окончании занятий состоятся соревнования разведывательных подразделений



Военнослужащие разведывательных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, пройдут углублённый курс горной подготовки в горах Прибайкальского района республики.



Все занятия будут проведены в диапазоне высот от 300 до 1 тысячи метров над уровнем моря. Военнослужащие будут выполнять учебно-боевые задачи с использованием переносного комплекса разведки и связи «Стрелец», штатного стрелкового оружия с устройством для бесшумной и беспламенной стрельбы, а также специальной горной экипировки и снаряжения. Разведчики также выполнят нормативы по огневой, тактико-специальной подготовке в горно-скалистой местности.



Особое внимание при обучении будет уделено подготовке разведчиков по взаимодействию с расчётами беспилотных летательных аппаратов по сбору, обработке, передаче координат и данных целей для обнаружения, опознавания и уничтожения объектов условного противника.



- Военнослужащие получат практику в движении по горным склонам, преодолении скал, природных препятствий и водных преград, в организации воздушной переправы и эвакуации раненых с использованием специального современного горного снаряжения. В завершение сбора будут проведены контрольные занятия в виде соревнований разведывательных подразделений, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

