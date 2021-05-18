Корвет «Алдар Цыденжапов» участвовал в учениях подлодок

Подводная лодка Тихоокеанского флота отработала торпедную атаку субмарины условного противника



Корвет Тихоокеанского флота «Алдар Цыденжапов» обеспечил учебные действия дизельных подлодок в Японском море. В соответствии с планом боевой подготовки две дизельные подводные лодки Приморской флотилии разнородных сил ТОФ провели зачётные противолодочные тактические учения по поиску и атаке субмарины условного противника.



Одна из подводных лодок, выполнив комплекс мер по маскировке, обнаружила субмарину, обозначавшую силы «противника» и, заняв выгодную позицию, атаковала её практической учебной торпедой. После этого подлодка осуществила послезалповое маневрирование и скрытно покинула район.



Атакованная субмарина в ходе учения также выполнила манёвр уклонения от торпеды. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

